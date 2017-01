Johanna er årets nyeste trønder

Saken oppdateres.

En 3355 gram tung og 47 centimeter lang bylt ligger i pappa Per Eivind Helmersens fang, idet Adresseavisen kommer på besøk på St. Olavs Hospital søndag ettermiddag. Lille Johanna kom til verden klokka 02.27 første nyttårsdag, og ble dermed det første barnet født i Trøndelag i år.

Hun ble slått med et par timer av Felix, som ble årets nyttårsbarn i Norge.

Besvimte i dusjen

- Det har vært ei spennende tid. Vi har ventet på henne ei stund nå, selv om terminen faktisk er i dag, sier den nybakte mammaen Lene Lorentzen Kant.

Allerede torsdag kom de inn til St. Olavs Hospital, fra hjemstedet Singsås i Midtre Gauldal.

- Lene besvimte i dusjen, og da tok vi kontakt med sykehuset. De ville ha oss inn på sjekk fordi det var bekymring for svangerskapsforgiftning. Det viste seg å være høyt blodtrykk. Siden vi bor et stykke unna og det var så nære termin, ville de ha oss her, så heldigvis ble vi ikke sendt hjem igjen, sier Helmersen.

Kjøreturen fra hjemstedet er på drøye sju mil.

LES MER: Tomine fra Trondheim ble årets nyttårsbarn i 2016.

Fulgte med på klokka

Fødselen startet av seg selv i fire-tida på morgenen nyttårsaften, så det tok noen timer før det hele var over.

- Det ble over 20 timer, men det gikk helt greit. Det var en rolig fødsel som startet med noen forsiktige rier, sier førstegangsmammaen.

- Det var fint å være med underveis. Jeg tror ikke jeg sa så mye, men jeg fulgte med klokka en del. Vi var jo litt spente på om det ble desember- eller januarbarn, innrømmer far.

- Jeg har tenkt litt på dette, med tanke på skolestart. Det har jo litt betydning om man er størst eller minst i klassen, sier Lorentzen Kant.

Hun tar av lille Johanna nyttårslua som hun fikk av de ansatte på fødestua, og mye svart hår kommer til syne.

LES MER: Skulle på ultralydsjekk i Trondheim, fødte Oliver.

Skal låse døra og kose seg

Snart kommer mormor på besøk for å møte sitt første barnebarn for aller første gang. Så blir de trolig et par dager til observasjon på barselavdelingen før turen går hjem til Singsås.

- Da skal vi bli kjent med henne, slappe av og kose oss, sier mor.

- Også blir det vel at vi låser døra i noen dager, sier far.

På Sykehuset Levanger ble det født en gutt i 11-tida 1. januar, kan vakthavende jordmor fortelle.

Det hadde ennå ikke kommet noen barn til verden ved Sykehuset Namsos da Adresseavisen ringte dem kvart over åtte på kvelden første nyttårsdag.