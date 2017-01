«Cash» gjennom isen da statssekretær var på joggetur

Saken oppdateres.

- Det går veldig bra med han. Han er her på regjeringens strategiseminar, varm og god. Han ligger her ved siden av meg, sier statssekretær og stabssjef Julie Brodtkorb (H).

Det var VG som først meldte om saken .

«På joggetur i morges gikk skjønne «Cash» igjennom isen i Frognerparken. Takk til dere som reddet ham, og for helteinnsats både fra brannvesen og veterinær», skrev Brodtkorb i et innlegg på Facebook.

VG melder at det var like før klokken 07.00 mandag morgen Oslo brann- og redningsetat meldte om at en hund hadde gått gjennom isen. Vanndykkere sørget for at hunden raskt ble reddet. Ifølge brannvesenet var hunden i overflaten da de ankom.