Én av tre trafikkdrepte er middelaldrende menn

I Midt-Norge skjedde flere dødsulykker i trafikken i 2016 enn året før. I Nord-Trøndelag omkom kun menn i trafikkulykker i fjor.

135 personer mistet livet på norske veier i 2016. Det er 18 flere enn i 2015. For tredje år på rad omkom ingen i juletrafikken.

I Nord-Trøndelag skjedde fem trafikkulykker med dødelig utgang i 2016, mot fire året før. I Sør-Trøndelag mistet ni personer livet i trafikken, mot sju i 2016. i I Møre og Romsdal omkom fem mennesker i trafikkulykker fjor, mot to året før.

Kan skyldes tilfeldigheter

- Jeg tror det handler om tilfeldigheter, men vi må ta økningen i antall trafikkdrepte innover oss og prøve å se bak tallene, sier Frode Skjervø distriktsleder i Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag.

To personer omkom i en møteulykke på E6 på nyåret 2016, de tre øvrige ble drept i ulykker på fylkesveier. Blant dem som omkom var en bilfører da en panservogn under militærøvelsen Cold Response i mars kom over i motsatt kjørefelt og traff bilen den omkomne satt i. Én av de andre trafikkdrepte var en syklist. Ingen motorsyklister mistet livet i trafikken i Nord-Trøndelag i fjor.

- Hva kan årsaken være til at menn er overrepresentert?

- Kanskje godt voksne menn tror de er dyktigere bilister enn de i realiteten er. Høy fart og uvettig bruk av mobiltelefon ser ut til å være medvirkende årsaker i noen ulykker. Disse mennene har økonomi til å kjøpe dyre biler, som går fort. Det er lett å bli ungdommelig og trekke for hardt på gasspedalen, sier Skjervø.

Sikrere å kjøre E6

E6 blir stadig mer trafikksikker, ikke minst med midtdelere. Fylkesveiene har mindre trafikk og da fristes noen til å kjøre fort.

Distriktsleder Knut Ove Børseth i Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag sier det har vært for mange dødsulykker i 2016.

- Alle jobber for å nå 0-visjonen, og da er det er svært trist at antallet trafikkdrepte igjen har økt, sier Børseth.

- Hva kan økningen i antall dødsulykker skyldes?

- Ulykkesårsakene er kompliserte å forklare da det ofte er et sammensatt bilde. Men i Sør-Trøndelag arbeider alle instanser godt sammen. Både politi, Statens vegvesen, fylkeskommunen, kommunene og Trygg Trafikk med flere gjør en stor innsats som i det lange løp er svært viktig.

Tror på færre ulykker

Børseth sier han har tro på at 2017 skal bli et år med færre dødsulykker. Trygg Trafikk vil fortsette arbeidet med å gjøre kommunene mest mulig trafikksikre. Organisasjonen vil også jobbe videre opp mot ungdom som søker spenning i trafikken.

Erik Hartmann, distriktsleder i Trygg Trafikk i Møre og Romsdal, sier 2015 med bare to dødsulykker var et unormalt år. I fjor skjedde fem trafikkulykker med dødelig utgang.

- Sammenlignet med ti siste år er også fem dødsulykker lavt. Dette er små tall og innenfor statistiske variasjoner. Men i Møre og Romsdal jobber de ulike etatene godt sammen for å få ned antallet trafikkulykker. At flest menn omkommer, er kanskje ikke så påfallende. Det ferdes tross alt flest middelaldrende menn på veiene, sier Hartmann.

I desembertrafikken 2016 mistet åtte personer livet, mot ti i 2015, men ingen i julen. Statens vegvesens foreløpige tall viser 135 trafikkdrepte i fjor, 117 menn og 18 kvinner.

- Dette er nedslående. Selv om tendensen over tid er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Menn mellom 45 og 64

- Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2016 har vært en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som fører til utforkjøringsulykker. Menn mellom 45 og 64 år utgjør hele én av tre omkomne. Dette er en kraftig økning i forhold til tidligere år. Utforkjøringsulykker utgjør mer enn én av tre dødsulykker, sier Moe Gustavsen.

Vegdirektøren er opptatt av å få flere til å holde fartsgrensen og kjøre etter forholdene.

- Om vi lykkes med å få farten ned vil mange av disse dødsulykken vært forhindret. Det betyr liv, mange liv. Her må hver og en av oss som ferdes på veiene ta sin del av ansvaret, sier Gustavsen.

Lover storsatsing

Statens vegvesen lover fortsatt storsatsing mot trafikkdøden.

- Vårt viktigste våpen er kunnskap. Vi rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Vi vil sette inn tiltak som vi vet virker på steder hvor de gir størst effekt. Det finnes dessverre ingen «quick fix» på dette området. Arbeidet vil fortsette systematisk og langsiktig på bred front med uforminsket styrke, sier vegdirektøren.

