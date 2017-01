Mann pågrepet og siktet for voldtektsforsøk

Saken oppdateres.

Mannen ble pågrepet av politiet torsdag i forrige uke, skriver Malvik-Bladet .

- Han har erkjent å ha vært i kontakt med kvinnen på åstedet, men har avgitt en annen forklaring enn det fornærmede har gjort, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor til Malvik-Bladet .

Gjølmesli opplyser at de venter på å få svar på tekniske prøver og at de fortsatt ønsker å komme i kontakt med vitner.

Det var natt til onsdag i forrige uke at en kvinne meldte fra til politiet om at hun skal ha blitt overfalt på vei hjem fra fest i Hommelvik. Kvinnen har forklart at hun gjorde motstand og ropte om hjelp.