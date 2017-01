Mistet strømmen da lynet slo ned

Saken oppdateres.

Tirsdag morgen var det lyn og torden over Frøya og en av våre lesere har sendt inn video av værfenomenet. Her ser man tydelig flere lynglimt over Sistranda.

- Jeg satt og koste meg med en kaffekopp da jeg så det blinket fra vinduet. Deretter hørte jeg torden. Det var litt overraskende å oppleve lyn og torden på vinteren, sier Olga Wara.

Per Osen filmet lynnedslag i spiret på Osen kirke.

Seks blink

- Da blink nummer to kom, så begynte jeg å filme. Det var til sammen seks lynnedslag, sier hun.

- Tordenet var så kraftig at det vibrerte i vinduet. Det ble også veldig lyst da lynet slo ned, sier Wara.

Kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønder-Energi forteller at 32 husstander er uten strøm på grunn av lynnedslag.

- Det er en feil i en trafokrets og for å reparere må vi legge ut hele trafokretsen. De vil mangle strøm til feilen er rettet, sier han.

- Lyn fra lavere høyde

Det er også 350 personer som er strømløse på Melhus. Årsaken er foreløpig ukjent.

Tidligere lynforsker ved Sintef, Frank H. Dahlslett forteller at det ble registrert tolv lyn på Frøya mellom klokka 06.45 og 07.45.

- Systemet sliter med å registrere like godt på vinteren. Det er fordi lynet kommer fra lavere høyde.

Området hvor lynet oppstår er ved lavere skyhøyde på vinteren enn på sommeren.

- Det er som regel ved kysten at det oppstår vinterlyn, forklarer Dahlslett.

- Mindre aktivitet på vinteren

Årsaken er at det bestandig er plussgrader rett over sjøen, mens lenger inn blir det minusgrader.

- Det er naturlig nok lavere lynaktivitet på vinteren enn på sommeren, men det forekommer som regel ett eller annet smell hver dag på vinteren også. Men det er ikke så store mengder med lyn som vi er vant til på sommeren, forklarer den tidligere lynforskeren.

Sintef og Statnett samarbeidet tidligere om lynregistrering i Norge, men nå er det Meteorologisk institutt og Statnett som har samarbeidet.

