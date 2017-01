Nå kommer de nye fotoboksene

Saken oppdateres.

Statens vegvesen innfører nå strekningsmåling i Stavsjøfjell- og Væretunnelen. Målet er å øke trafikksikkerheten ved at farten blir lavere.

God effekt

Allerede i løpet av januar starter arbeidet med å montere utstyr og teste systemet. Fra før er det innført strekningsmåling på E6 i nordgående løp i Helltunnelen.

- Innføring av strekningsmåling her har hatt en veldig god effekt, der farten ble lavere enn tidligere og vi fikk et mer riktig fartsnivå i tunnelen, sier Jørgen Bysveen, regional koordinator for automatisk trafikkontroll i Statens vegvesen.

Åtte nye bokser

I Stavsjøfjell- og Væretunnelen blir det strekningsmåling i begge retninger. Systemet settes i drift tidligst i midten av februar, da skal skiltingen være på plass.

Strekningsmåling innebærer beregning av gjennomsnittsfarten mellom de to fotoboksene. Hvis du har kjørt for fort vil det blinke i et gult lys som er plassert 50 meter bak den siste av de to boksene.

- Vi gjør hele tiden vurderinger av nye strekninger der dette systemet kan være aktuelt, sier Bysveen.

Bygger nye tunneler

Tiltaket er ment å øke sikkerheten til trafikantene, i påvente av doble tunnelløp mellom Trondheim og Stjørdal.

- Kontroll av farten er et midlertidig tiltak, mens vi venter på at ny vei står ferdig, sier koordinatoren for automatisk trafikkontroll i Statens vegvesen.

Fra før er det gjort flere tiltak for å øke sikkerheten på strekningen. Bakgrunnen er skjerpede krav i EUs tunnelforskrift.

