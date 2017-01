Tre havnet over bil etter ras i Meldal

Saken oppdateres.

Politiet i Sør-Trøndelag melder på Twitter klokken 18.45 at et tre har havnet over en personbil etter at det har gått et mindre ras ved Å i Meldal. Det skal ikke være personskader.

- Vi fikk melding klokka 18.19 om at en gran lå over en bil rett utenfor Å sentrum, og at bilberging måtte til. Samtidig ble det meldt om at et lite ras på cirka 4x6 meter. Brannvesenet er på plass og rydder unna trær, sier politiets operasjonsleder i Sør-Trøndelag, Bjørn Handegard.

Vegtrafikksentralen melder at fylkesvei 700 er stengt ved rasområde.

- Vi er på vei, og geolog er også rekvirert. Foreløpig er det lite vi vet om hvor lenge veien stenges. Men det er relativt greie omkjøringsmuligheter med både fylkesvei 500 og 501, sier operatør Roger Dalsaune.

Politiet melder at geologene ikke vil gjøre mer før onsdag, og veien er dermed sperret inntil videre.