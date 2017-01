Kulda fører til dugg på frontruta og dårlig sikt inne i tunnelene

Saken oppdateres.

Duggdannelsen skjedde i det bilføreren kjørte inn i Helltunnelen.

Fuktig luft møter kald frontrute

- Når kondens og fuktig luft møter kald forntrute blir det umiddelbart dugg og dårlig sikt, og i verste fall is på frontruta. Det er kjempeviktig å forebygge dette ved å skru på av-isingsanlegget før man kjører inn i tunneler, sier Erling Drangsholt som er trafikkoperatør hos Statens vegvesen.

Bilføreren så ikke annen rå enn å stanse helt, noe som førte til farlige forbikjøringer fra de andre bilistene inne i tunnelen.

Farlige stituasjoner

- Vi stengte tunnelen for å hindre farlige situasjoner. Det er heltrukken linje i Helltunnelen, noe som indikerer at det er forbudt med forbikjøringer, sier Drangsholt. Han legger til at det er de store temperaturforskjellene inne i og utenfor tunnelene gjør at problemer med dugg og ising på frontruta oppstår.

- Folk må slippe opp gasspedalen i slike tilfeller, og det gjelder også de som kommer bak, sier Drangsholt.