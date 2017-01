- Utsatt for stump vold og halsgrep før han døde

Saken oppdateres.

Fengslingskjennelsen ble avsagt onsdag, etter en såkalt kontorforretning, hvor dommeren alene gikk gjennom sakens dokumenter. I rettsdokumentet konstaterer retten at det «er meget sterk grad av sannsynlighet for at den siktede er skyldig».

Opplysninger fra obduksjonsrapport

Det vises deretter til at 38-åringen har erkjent at det var han som påførte fornærmede skadene som han senere døde av. Siktede har imidlertid hele tiden hevdet at dette skjedde i nødverge . I avhør har han forklart at den nå avdøde mannen kom mot ham med en kniv som han prøvde å parere, og at fornærmede da falt bakover og slo hodet. Han har også forklart at han fikk en stikkskade i halsen i basketaket.

Siktedes forklaring stemmer imidlertid ikke med den foreløpige obduksjonsrapporten, ifølge fengslingskjennelsen. Politiet har så langt ikke ønsket å gi detaljer fra rapporten, men i kjennelsen går det frem at skadebildet som den foreløpige obduksjonsrapporten beskriver, stemmer med stump vold og jevnt press mot halsen, for eksempel ved halsgrep.

- Stump vold har min klient erkjent, fordi han slo han som angrep ham i halsen. Han erkjenner ikke å ha tatt kvelertak, som politiet mener og rettsmedisinerne antyder i både den foreløpige og endelige obduksjonsrapporten, sier advokat Jon Reidar Aae, som forsvarer den siktede.

- Andre hypoteser

Han mener at verken den foreløpige eller endelige obduksjonsrapporten gir noen klar dødsårsak, og viser til at det som omtales om press mot halsen i rapporten, kan skyldes at klienten slo den fornærmede i halsen.

I kjennelsen nevnes også hjelpepersonellets vitneforklaring i saken. Dette har politiadvokat Ann Charlott Benberg tidligere sagt følgende om til Adresseavisen :

- På bakgrunn av den foreløpige obduksjonsrapporten og ting siktede har sagt til helsepersonell der og da, har vi andre hypoteser om det som skjedde. Han har sagt andre ting til helsepersonellet enn det han har sagt i avhør.

Ut fra opplysningene i saken tviler retten på at det forelå en nødvergesituasjon.

Straffesak berammet

Den siktede 38-åringen har nå sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet natt til 10. oktober i fjor.

Klokken 04.27 denne natten meldte Trøndelag politidistrikt om en slåsskamp i Elgfaret i Botngård. Da politiet ankom leiligheten fant de 38-åringen og en bevisstløs mann. Denne mannen, også han 38 år, døde senere på St. Olavs Hospital av skadene .

Straffesaken mot den siktede 38-åringen er nå berammet i Fosen tingrett i mars. Påtalemyndigheten begjærte onsdag mannen fengslet frem til hovedforhandlingen. De begrunnet fengslingen med at det vil støte allmennhetens rettsfølelse om mannen løslates, noe dommeren var enig i.

Samtykket til fengsling

I forbindelse med denne vurderingen konstaterer retten at siktede og avdøde var gode venner og at de har bodd i en kommune med få innbyggere. I tillegg har det betydning at hendelsen fått mye oppmerksomhet i både lokal og riksdekkende presse.

«Retten vurderer det som sannsynlig at en løslatelse av siktede vil forårsake sterke publikumsreaksjoner», heter det i kjennelsen.

- Min klient er innforstått med at han må sitte i varetekt frem til hovedforhandlingen, sier advokat Aae.

Klienten samtykket derfor til varetektsfengslingen.