- Vi skal ikke drive med biljakt

Saken oppdateres.

Fra nyttår tok tollerne i Trøndelag i bruk blålys på sine kjøretøy.

Sikkerheten viktigst

Erfaringene etter en prøveperiode i Østfold og Hedmark er så gode at andre distrikt nå følger etter.

- Det har vært en utfordring for oss at vi ikke er synlige nok når vi skal stoppe kjøretøy. Det har skapt mange farlige situasjoner både for våre tjenestemenn og for bilister som skal stoppes, sier avdelingsleder Hilde Pettersen Ruud i Tollregion Midt-Norge.

LES OGSÅ: Pågrepet på Værnes med rumpa full av piller

Håper på mer respekt

Cirka 20 tollere i Trøndelag har nå gjennomført et grundig «blålyskurs». Når kjøretøyene nå har utrykningsstatus kan tollerne for eksempel stanse deg i busslommer, de kan krysse sperrelinjer og fravike trafikkreglene i forbindelse med kontrollvirksomheten.

- Vi skal kontrollere på samme måte som vi alltid har gjort. Om noen stikker av fra kontroll er det ikke slik at vi legger oss på hjul. Da kontakter vi fortsatt politiet.

- Så dere skal ikke drive med biljakt?

- Overhodet ikke. Vårt fokus er på sikkerhet. Samtidig tror vi folk som ser blålys opptrer roligere og med mer respekt. Ser man blålys slakker man automatisk ned på farten, mener Ruud.

LES OGSÅ: Stakk av fra tollkontroll og hoppet ut av bil i fart