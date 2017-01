Klart for Powerhouse på Brattøra

Saken oppdateres.

Byggherren Entra beskriver det 40 meter høye og 18 200 kvm store bygget som et miljøbygg i verdensklasse.

Etter at Entra har sikret leietakere til halve bygget, stikkes spaden i jorden 1. april. Bygget skal stå ferdig 1. mars 2019.

- Vi kan nå endelig sette punktum for planleggingen og starte byggingen av et miljøbygg i verdensklasse Dette blir verdens nordligste plusshus for kontorbygg. Det innebærer at vi hjelp av solceller vil produsere mer strøm enn bygget trenger, sier administrerende direktør Arve Regland i Entra ASA.

Skanska er hovedentreprenør for byggingen, og skal selv leie deler av bygget. En annen leietaker er IT- og kommunikasjonsbedriften Sopra Steira, som i dag er midlertidig leietaker i nabobygget, der Miljødirektoratet holder til.

Flere leietakere

Inntil videre er navnet på en tredje leietaker hemmelig. Hvem dette er, vil ikke bli offentliggjort før i midten av februar. Regland opplyser at det totalt vil bli fire - seks kontorleietakere. I første etasje vil det komme kafe og butikker.

Bygget er tegnet av Snøhetta. Av de 18 200 kvm er 15 700 kv kontor. I kjelleren kommer 2500 kvm parkering, som vil bli en forlengelse av p-kjelleren under Miljødirektoratet.

- Dette blir et signalbygg, som skal kombinere noen av verdens høyeste miljøambisjoner med god byutvikling og spennende arkitektur. Vi ønsker å være med og utvikle byen. Sammen med båre partenere i Powerhouse-samarbeidet, er vi med på veien mot lavutslippssamfunnet, fremholder Regland.

Store forandringer

Området ved Brattørkaia har i løpet av de sju siste årene gjennomgått en betydelig forandring, fra et lukket industriområde til en levende bydel hvor byen møter fjorden.

Entra er i full gang med å bygge ny campous for Handelshøyskolen BI på nabotomten til Powerhouse. Når de to prosjektene står ferdig, vil utbyggingen av Brattørkaia være komplett. Da vil 2000 studenter og 5000 arbeidsplasser, til sammen rundt 7000 mennesker ha sitt daglige virke på Brattørkaia.

Ikke mindre enn seks millioner mennesker vil passere området hvert år.