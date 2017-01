Nabo sjokkert og trist over det som har skjedd

Saken oppdateres.

Uniformert politi foretar taktisk etterforskning og krimteknikere arbeidet fremdeles på stedet i 20-tiden fredag kveld.

- Det er funnet en mann som er død, og vi etterforsker saken, bekrefter operasjonsleder Bernt Tiller i Sør-Trøndelag overfor Adresseavisen.

Politet fikk melding i 10.30-tiden om dødsfallet, og politifolk fra Stjørdal rykket ut til stedet.

Etterforskningsleder Eivind Guldseth bekrefter i går kveld at vedkommende ble funnet i første etasje.

- Den avdøde kom flyttende fra Vestlandet i 2012, forteller Guldseth.

Han vil ikke kommentere hvorvidt noen har status som mistenkt eller siktet i saken.

Nabo sjokkert

Inger Sørlie er en av de nærmeste naboene.

- Jeg blir sjokkert og trist når det skjer noe slikt så nært oss, nærmest på dørstokken vår, sier hun.

Sørlie forteller at avdøde har bodd i Tydalen i noen år.

- Vi er et lite samfunn der nesten alle kjenner alle. Vi var på vei hjem fra en begravelse da vi så at det var en del politi her, og vi skjønte at noe var galt. De har vært på døra og jeg har snakket med dem, sier hun.

Krimteknikere fra Trondheim

Operasjonselder forteller at politipatruljen fant en mann i 70-årene som er død.

- På grunn av omstendighetene ønsker man en bredere etterforskning. Derfor er krimteknikere fra Stjørdal og Trondheim på tur til stedet for å undersøke, sa Tiller i 17-tiden.

Mannen har synlige skader, ifølge NRK , som først omtalte saken. I en pressemelding fra politiet står det at det var en kvinne fra samme husstand som avdøde, som varslet politiet.

Politiet ønsker så langt ikke å si mer om hvilke omstendigheter som gjør at de ønsker å etterforske saken nærmere.

Kriseteam i aksjon

Helse- og sosialsjef Ingjerd Tuset sier Tydal kommune bistår i saken:

- Kristeamet er varslet og de er i aksjon overfor de som vi har fått beskjed om at trenger bistand i denne saken, sier Tuset.

Mannen som er død, er norsk, men han kommer ikke fra Tydal.

- Avdøde blir forhåpentligvis obdusert fredag kveld. Vi håper derfor å kunne ha en del svar tidlig lørdag morgen, sier etterforskningsleder Eivind Guldseth ved politikontoret i Stjørdal til NTB.

Politiet vil gjennomføre tekniske og taktiske undersøkelser på åstedet nå i kveld, for å avdekke omstendighetene rundt dødsfallet, heter det i pressemeldingen som ble sendt ut i 18-tiden fredag.