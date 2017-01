3T åpner to nye treningssenter

Saken oppdateres.

9. januar åpner 3T treningssentre i Ranheim og på Melhus.

Dette har vært sentre i kjeden Hit the gym, som 3T nå tar over.

Treningssenterkjeden 3T har fra før 13 treningssentre i Trøndelag. Nå utvides tallet til 15.

Startet med fire sentre

- Tiden er moden til å få en enda mer profesjonell aktør innen treningsbransjen til å drive dette videre og ytterligere foredle det vi sammen har skapt og bygget opp. 3T-Kjeden overtar driften av HIT The Gym sine sentre med virkning fra mandag 9.januar 2017, skriver administrerende direktør Håvard Johansen i Hit the Gym i en pressemelding.

Selskapet HIT Holding ble stiftet for tre år siden og startet to treningssentre i Midtbyen i Trondheim, ett på Ranheim og ett i Melhus.

Alle de ansatte på sentrene blir med videre over til 3T. Det dreier seg om omlag 40 ansatte, både i hele stillinger og deltidsstillinger.

- Overdragelsen skjer ved 3T kjøper aksjeselskapene og overtar driften. Gruppetimene og tilbudet er akkurat det samme på mandag som det var før. Men det er naturlig at 3T vil videreforedle dette etter hvert, sier Håvard Johansen.

Medlemmene i Melhus og på Ranheim vil få konvertert sine medlemskap over til 3T.

- 3T bedre på drift

- Hva er årsaken til salget?

- Det var en erkjennelse av at vi nok er flinkere til å bygge og etablere treningssentre enn å drive. Vi har kommet over i driftsfasen der det handler om salg og å bygge opp medlemstallet. Vi kom fram til at 3T nok er bedre egnet til å drive dette enn vi er. Hvis sentrene blir en del av en større enhet, trygger vi arbeidsplassene bedre. Jeg er veldig stolt av den gjengen jeg har rundt meg, og vil savne dem, sier Johansen til Adresseavisen.

Han vil ikke uttale seg om salgssummen.

Administrerende direktør Hilde Thommesen Holck i 3T er fornøyd med overtakelsen.

- 3T har lenge vært ute etter lokasjoner på både Ranheim og Melhus. Nå har vi gleden av å meddele at vi har funnet den beste løsningen for dette gjennom avtalen vi har inngått med Hit. Vi gleder oss til å bli kjent med våre nye medlemmer og ikke minst våre nye medarbeidere. 2017 blir et fantastisk treningsår for 3T med totalt 15 treningssenter i Trøndelag, sier hun i pressemeldingen.

- 3T merker konkurransen fra billigsentrene , sa 3T-lederen i et intervju i sommer.

