- Det ser ikke ut som om det har skjedd noe straffbart

Saken oppdateres.

Mannen ble funnet død i Tydal fredag kveld, og dødsfallet ble betegnet som mistenkelig.

Det var Krimvakta ved Sentrum politistasjon i Trondheim som bekreftet først at en kvinne var pågrepet:

- Det sitter en dame i arresten. Hun er pågrepet, men det er ikke tatt ut siktelse. Utifra omstendighetene holdes hun i varetekt. Vi tar en vurdering fortløpende, sa Jens Einar Kvenild ved Krimvakta.

- Løslates lørdag ettermiddag

En mann i 70-årene ble fredag kveld fraktet fra Tydal til St. Olavs Hospital i Trondheim for obduksjon etter et mistenkelig dødsfall. Han ble funnet død med det som politiet omtaler som synlige skader. Obduksjon pågikk lørdag ved St. Olavs Hospital. I 15.30-tiden uttaler fagleder for etterforskningen ved lensmannskontoret i Stjørdal at den foreløpige obduksjonsrapporten er klar:

- Jeg vil ikke uttale meg eksakt om rapporten ennå, for vi venter på endelige analyser. Slik det ser ut per nå, ser det ikke ut som om det har skjedd noe straffbart. Kvinnen vil bli løslatt etter et avhør i ettermiddag, sier Annar Sparby.

Kvinne fant mannen død

Tore Angen er oppnevnt som forsvarer for kvinnen, og han har hatt en lang samtale med sin klient alene.

- Hun avviser helt at hun har noe med dødsfallet å gjøre. Hun fant han død, men har ingenting med dødsfallet å gjøre, sier Angen.

Det er gjort et avhør tidligere uten advokat til stede, og nå i ettermiddag blir det et nytt avhør. Angen regner med at klienten er ute av varetekt i løpet av dagen.

- Hvordan opplever hun å være i varetekt?

- Helt forferdelig. Hun har forklart at hun ikke har noe som helst rolle i dette, annet enn å ha funnet han. Hun har en formening om hva som kan ha skjedd, og hun mener det ikke dreier seg om et drap, sier Angen.

- Måtte ha kontroll

Sparby sier han har full forståelse for at kvinnen synes det er forferdelig:

- Det har jeg full forståelse for. Vi måtte ha kontroll på personen og åstedet for å gjøre våre nødvendige analyser, og det var bakgrunnen for at vi pågrep henne, sier Sparby.

