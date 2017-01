Kvinne løslatt etter dødsfall i Tydal

Saken oppdateres.

Etter å ha fått resultat av en foreløpige obduksjonsrapporten, er politiets konklusjon at det ikke har skjedd noe straffbart .

Kvinnen som er i slutten av 60-årene, bodde i samme hus som mannen. Hun var den som fant den avdøde på fredag.

Ifølge krimvaktleder Johan Aae ved Sentrum politistasjon, ble hun løslatt fra politiets varetekt rundt klokken 19.30 lørdag kveld.

Kvinnens advokat Tore Angen sier at hun var svært glad for å bli løslatt.

- Hun synes det var helt forferdelig å bli fengslet for noe hun ikke hadde gjort, sier Angen til Adresseavisen.

Han sier at kvinnen og den avdøde var gode venner, og at det var et sjokk for henne å finne ham under slike omstendigheter.

Avhørt

Kvinnen ble først avhørt uten advokat til stede fredag kveld, og lørdag ettermiddag ble det gjennomført et nytt avhør med Angen til stede.

Angen sier at kvinnen ble spurt av politiet om hun ønsket advokat ved det første avhøret, men at hun da svarte nei.

- Hun følte at hun ikke trengte advokat, fordi hun ikke hadde noe å skjule. Men hun var veldig glad å få en advokat å snakke med i dag, sier Angen.

På spørsmål om kvinnen har forståelse for at hun ble pågrepet, svarer han:

- Hun har forståelse for at politiet gjør sitt arbeid, men at hun mener det kunne blitt gjort på en slik måte at hun hadde sluppet å havne på glattcelle, sier han.

Ifølge politiet var kvinnen i deres varetekt etter pågripelsen, men hun var ikke i arresten hele tiden.

Obdusert

Annar Sparby, fagleder for etterforskningen ved lensmannskontoret i Stjørdal, sier at de fortsatt baserer seg på innholdet i den foreløpige obduksjonsrapporten.

Basert på denne er det ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart, ifølge Sparby. Politiet opplyste tidligere at de hadde tre teorier etter dødsfallet .

På spørsmål om det var nødvendig å pågripe kvinnen, svarer Sparby:

- For at vi skulle ha kontroll på åstedet, og sikre oss bevismessig, så var dette et juridisk skritt vi var nødt til å ta.

Det ble ikke utformet en formell siktelse av kvinnen, selv om alle personer som pågripes av politiet automatisk får status som siktet.

Funnet med skader

Mannen i 70-årene ble funnet død i en bolig i Tydal fredag formiddag , og politiet betegnet det først som et mistenkelig dødsfall. Mannen skal ha hatt synlige skader, og fredag kveld ble den avdøde kjørt til Trondheim for obduksjon.

Den foreløpige obduksjonsrapporten ble klar lørdag ettermiddag.

Mannen var bosatt i Tydal, men var opprinnelig ikke fra kommunen.