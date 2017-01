Truet barnevernet fordi han ville bli satt i politiarresten

Saken oppdateres.

3. januar møtte mannen i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for to tilfeller av trusler mot en barnevernstjeneste i Sør-Trøndelag begått våren 2016. Han nektet straffskyld.

Utgangspunktet for saken var en omsorgsovertagelse av den tiltalte mannens barn, en avgjørelse som var fattet av barnevernet. Barna ble imidlertid ført tilbake til familien etter kort tid, men da på det vilkåret at mannen i 30-årene måtte flytte ut - noe han gjorde.

Redd for å gjøre noe dumt

Ifølge dommen ble mannen krenket og sint over barnevernets behandling av ham. Han ville også ha en vurdering for å avklare at han hadde de nødvendige forutsetninger som omsorgsperson. Tiltalte ga uttrykk for dette til en psykiater, som var tilknyttet et helsetilbud i en kommune i Sør-Trøndelag. Han ønsket samtidig en innleggelse eller innsettelse i varetekt fordi han var redd for at han kom til å gjøre noe dumt, går det frem av rettsdokumentet.

Etter møtet med psykologen tok han turen til barnevernets lokaler. Han refererte der til samtalen han hadde hatt med psykologen, og fortalte at han hadde sagt «at han nå skulle oppsøke barnevernstjenesten og gjøre ende på dem». Han rettet særlig aggresjonen mot én saksbehandler, og uttalte at han ville «gjøre noe som fikk Behring Breiviks handlinger til å blekne», om han ikke fikk hjelp eller ble sperret inne.

- Et rop om hjelp

Da tiltalte selv forklarte seg i retten, så sa han at uttalelsene var et rop om hjelp. Dette er imidlertid ikke avgjørende for rettens vurdering. De mente at det måtte være overveiende sannsynlig for mannen at truslene hans ville fremkalle alvorlig frykt. Han ble derfor dømt for dette forholdet.

Politiet rykket ut og hentet mannen ved barnevernets lokaler etter at han hadde kommet med truslene. Han tilbrakte deretter natten i politiarresten i Trondheim hvorpå han ble løslatt neste dag. Mannen ønsket da enten plass i psykiatrien eller varetektsfengsling. Han fikk da beskjed av politiet om at de ikke hadde grunnlag for å varetektsfengsle ham, og at han måtte «gi dem et varetektsgrunnlag», heter det i dommen.

Mannen gikk derfor inn i mottagelsen på politihuset og fremsatte nye trusler mot barnevernet. Han ble derfor pågrepet og satt i glattcelle med politivakt. Han fortsatte da å komme med trusler mot konkrete personer, og sa blant annet at «han skulle bruke bensin og tenne på personene». Han nevnte også at han hadde «sprengstoff og planer om å ta liv», ifølge rettsdokumentet.

Mannen dømmes også for dette forholdet, til fengselsstraff i 18 dager, som anses sonet i varetekt.