- Det er ikke hyggelig å bli foreslått sammenslått mot folkets vilje

Saken oppdateres.

- Det er ikke så hyggelig å bli foreslått tvangssammenslått mot folkets vilje, sier ordfører Jan Håvard Refsethås (Sp) i Holtålen kommune.

Mandag sendte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin anbefaling til ny kommunestruktur til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I brevet opprettholder fylkesmannen sin anbefaling fra 1. oktober 2016. Røros, Holtålen og Os i Hedmark bør slå seg sammen.

En snau måned etter den første anbefalingen hadde de tre kommunene felles formannsskapsmøte.

- Ikke sikkert de tør bruke tvang

- Fylkesmannen har mandat til å komme med en slik anbefaling til departementet, så får vi se om departementet vil foreslå det overfor Stortinget. Det er jo tross alt valgår i år, og det er ikke sikkert de tørr å bruke tvang. Et valgår kan slå begge veier, men jeg tror det vil sitte langt inne å bruke tvang. Uansett har vi gjort alt vi kan, og folket har sagt sitt. Nå blir det spennende å se hva som gjøres med anbefalingen i Oslo, fortsetter Refsethås.

Fylkesmannen skriver i brevet at kommunene har en krevende økonomisk situasjon foran seg, samt en sårbarhet rundt lovpålagt tjenesteproduksjon.

De tre kommunene har vært splittet i spørsmålet om sammenslåing. Kommunestyret i Holtålen valgte å stemme mot sammenslåing etter at nei-siden fikk flertall under folkeavstemningen i fjor, det samme gjorde Os. Røros kommune er den eneste av de tre i fjellregionen som er positive til sammenslåing.

Samarbeid uansett sammenslåing

- Vi har alltid ment at dette er den beste løsningen. Vi har et svært sammenknyttet og godt arbeidsmarked, og mener sammenslåing er en god idé uavhengig av fylkesmannens forslag, sier ordfører Hans Vintervold (Ap) i Røros kommune.

Han påpeker at selv om de tre kommunene ikke skulle bli slått sammen så jobbes det med en samarbeidsavtale. Fra før av har de tre kommunene felles landbrukskontor, lønnskontor og regnskapskontor. Det jobbes også for å få til et permanent samarbeid om planarbeid, tekniske tjenester, personaltjenester og oppvekst, samt legekontor.

- Selv om vi ikke er enige om en sammenslåing, er vi enige om at vi må samarbeide. Jeg tror det er mulig for oss tre å få til et godt samarbeid, men det vil bli krevende å nå de økonomiske besparelsene vi må nå. Når det er sagt er vanskelig å få tre kommunestyrer til å fatte likelydende vedtak. Det hadde vært mye enklere for oss om vi hadde vært en kommune, sier Vintervold.

Trenger tid

I nabokommunen Os var resultatet av folkeavstemningen mye jevnere enn den var i Holtålen, men også de endte med et nei til sammenslåing. Ordfører Runa Funborud (Sp) i Os kommune er heller ikke overrasket over at fylkesmannen lar anbefalingen fra oktober stå.

- Men det er viktig at vi tre kommunene ikke lar oss stresse av den anbefalingen, men at vi fortsetter den prosessen vi har sammen, sier Funborud.

Hun tror nærheten til Røros sentrum er noe av årsaken til at innbyggerne i Os kommune er mer positive til sammenslåingen enn de i Holtålen.

- En må huske at det bare er 14 kilometer fra Os sentrum til Røros sentrum. Samtidig er det en sammenslåing på tvers av fylkesgrenser, og innbyggerne trenger nok tid til å venne seg på tanken om å være trøndere, sier hun.