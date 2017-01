To biler frontkolliderte i Malvik

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde på gamle E6 ved Storsand, melder politiet på Twitter.

Personene som er involvert i ulykken er ute av bilene og er oppegående, skriver politiet på Twitter. To personer er sendt til St. Olavs Hospital.

- Det er foreløpig ukjent om det er personskade, sier innsatsleder Tonje Våden i Trøndelag politidistrikt.

Buss involvert

Politiet meldte først at det også var en buss involvert i ulykken, men endret dette til at det er to personbiler som har kollidert.

- Den ene personbilen ble i forbindelse med sammenstøtet dyttet inn i fronten på en buss, skriver politiet på Twitter.

Det var passasjerer på bussen da ulykken skjedde.

Store materielle skader

Det er små materielle skader på bussen og den var kjørbar etter ulykken. Det er store materielle skader på bilene, opplyser innsatslederen.

- Den ene bilen kom fra motorveien og skulle svinge av mot campingen. Den andre bilen var på vei sørover. Bilene kolliderte i krysset, sier Våden.

Det er redusert fremkommelighet på ulykkesstedet, men trafikken går tilnærmet som normalt. Bilberging er på vei.