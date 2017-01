Skolebarn i Roan skal fortsatt til skolen med båt

Saken oppdateres.

Etter ras på fylkesvei 14 i Roan, ble skolebarn skysset med båt til skolen . I dag behandlet fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune om ordningen skal fortsette.

Det ble enstemmig vedtatt at barna skal skysses med båt inntil den planlagte opprenskningen i Berfjorden er gjennomført. Etterpå vil det bli gjort en ny vurdering.

- Det er godt at vi ikke sender barn i buss her. Fylkesordføreren sa i et møte at det vi ikke ønsker å utsette våre egne barn for, må vi heller ikke utsette andres barn for, sa SVs Rakel Skårslette Trondal,ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen.

Fylkesordføreren blir også bedt om å umiddelbart opprette en arbeidsgruppe som kan samle arbeidet med å finne nye og gode løsninger for veiproblematikken i Roan.