Stenger E6 i helga

Saken oppdateres.

Ifølge Trønderbladet vil det være et nytt kjøremønster i Storlerbakken fra neste uke. I forbindelse med omlegging vil nåværende E6 bli stengt til helgen, fra fredag 13. januar klokken 19 til 06.00 på mandag. Det er strekningen mellom Klett og Sandmoen som blir berørt og omkjøring er over Heimdal.

Her ser du et bilde av hvordan E6 blir .

Statens vegvesen oppfordrer til å reise kollektivt i helgen. Veistengingen vil imidlertid også ha innvirkning på bussruter, så det gjelder å følge med på informasjon fra busselskapet AtB.

Det vil i tillegg bli et nytt kjøremønster inn på E39 fra rundkjøringen på Klett. Den midlertidige traseen vil gjelde fra tirsdag 17. januar og helt til våren 2018. Her kan du se et bilde og lese mer om omkjøringen ut fra Klett-krysset.