Utforkjøring i Buvik

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter klokka 22.22 at en bil har kjørt av veien på Ilhaugen i Buvik.

Politiet skrev først at føreren var på vei til legevakt på egen hånd, men meldte deretter at føreren var blitt plukket opp av ambulanse for å fortsette ferden.

- Hun dro til en bensinstasjon, så kom ambulansen og hentet henne der. Hun skal ha vondt i mage og rygg, sier operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Det skal være store materielle skader på bilen.