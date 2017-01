Kvinne tiltalt etter dødsulykke på Fosen

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde på fylkesvei 715 i Rissa i februar i fjor. To biler frontkolliderte. Ole B. Rian (92), som var passasjer i den ene bilen, ble bekreftet omkommet på ulykkesstedet.

Kvinnen, som nå er tiltalt, kjørte bilen som kom i motsatt kjøreretning. Påtalemyndigheten mener at hun holdt for høy fart etter kjøreforholdene.

«Bilen var utstyrt med slitte og gamle dekk, og hun holdt for høy hastighet etter kjøreforholdene. Hun mistet kontrollen over bilen, som fikk skrens og roterte og kom over i motgående kjøreretning,» står det i tiltalen.

Bakparten på bilen traff bilen som kom i motsatt kjørefelt.

Det var Fosna-Folket som først omtalte tiltalen.

Tiltalt

Statsadvokatene i Trøndelag har tatt ut tiltale etter Vegtrafikklovens paragraf 31, første ledd.

«For å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

- Kjørte ordentlig

Kvinnens advokat, Roy Gunnar Johansen, ønsker ikke kommentere saken.

Ifølge Fosna-Folket har kvinnen tidligere forklart at hun kjørte ordentlig og at ulykken ikke hadde sammenheng med hennes aktsomhet, men med veiforholdene. Det kom frem i en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett fra mars i fjor.