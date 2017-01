Personbil mot trailer på E6 ved Hovin

Saken oppdateres.

En trailer og en personbil har kollidert på E6 ved Hovin i Melhus kommune, melder politiet på Twitter.

Når Adresseavisen snakker med operasjonsleder Annlaug Oseid kl 10.15, har politiet akkurat kommet til stedet.

- Vi har fått opplysninger om at en person er lettere skadd, og at det har skjedd en påkjørsel i siden på et kjøretøy i en sving, sier hun.

Politiet melder på twitter at det er personbilen som er truffet i siden av traileren.

Klokken 10.20 gikk trafikken som normalt forbi stedet.