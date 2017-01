Tidligere Ap-politiker oppfordret til drap på profilert SV-politiker

Saken oppdateres.

Det er Malvikbladet som skriver om saken torsdag. Kommentaren fra den tidligere Ap-politikeren kom under et innlegg på SV-politikeren Akhtar Chaudhrys blogg på blogg.no. Innlegget kommentaren ligger under dreier seg om hijab-saken i Gulating lagmannsrett, og Chaudhry skriver at han håper saken ender i Høyesterett.

I kommentarfeltet skriver den tidligere Ap-politikeren følgende, ifølge Malvikbladet:

«Akhtar Chaudhry kan dra til helvete med å bagatellisere denne striden. Dette er en høyst alvorlig rettssak som kan få det utfallet at islamistene kan kreve hva som helt inne på frisørsalongene våre. Måtte en klok person med våpen se sitt snitt til snarest avlive Akhtar Chaudhry med et hodeskudd fordi dette avskummet på ingen måte fortjener å leve. Han er en islamist med alt hva det innebærer».

Kommentaren har senere blitt slettet.

- Ubehagelig og alvorlig

Chaudhry anmeldte truslene lørdag kveld.

- På det personlige plan er dette ubehagelig. Og på det prinsipielle plan er det alvorlig, for dette er et forsøk på å forringe vårt demokrati. En åpen debatt er viktig i vårt demokratiske samfunn, sier Chaudhry til Malvikbladet .

Avisa har også forsøkt å få tak i personen som skrev kommentaren, uten å lykkes.

- Forkastelig

Anne S. Mostervik, leder i Malvik Arbeiderparti, sier til Malvikbladet at de tar avstand fra kommentarene.

- I den tiden personen var i partiet la vi ikke merke til slike synspunkter. Vi støtter selvsagt ikke noen som har slike høyreekstremistiske synspunkter. Vi i Ap er ikke på den siden i politikken, og jeg synes at dette er forkastelig, sier Mostervik.