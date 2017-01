126 lensmannskontorer blir lagt ned i Norge

Saken oppdateres.

Det kommer fram i den endelige kuttlista i nærpolitireformen. I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres. I tillegg blir sju nye tjenestesteder opprettet.

De få påplussingene er også den eneste endringen som er gjort. Det blir altså ingen nedlegginger utover det som allerede er foreslått av politimestrene selv.

Humlegård sier de har gjort noen justeringer der det ble litt for langt mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei.

Dette blir de nye politidistriktene i Trøndelag, hvis politidirektoratet får viljen sin:

- Namdal politidistrikt

- Innherred politidistrikt

- Fosen lensmansdistrikt

- Værnes lensmannsdistrikt

- Trondheim politistasjonsdistrikt

- Orkdal lensmanssdistrikt

- Gauldal politistasjonsdistrikt

Slik ser det ut på kartet: