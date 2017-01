Adresseavisens beste bilder fra desember

Hver måned kårer en utvalgt jury månedens beste bilde som har vært publisert på Adresseavisens plattformer. Juryen sier dette om vinnerbildet:Som en scene fra « du Levande» av Roy Andersson. Litt stusselig, men et bilde som uttrykker masse håp. Trekantsymmetrien skaper dybde i bildet. Her har fotografen tatt tak i et kjent tabu.

Månedens bilde er tatt av Kim Nygård.

