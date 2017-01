To biler involvert i trafikkulykke ved Støren

Saken oppdateres.

To personbiler var lørdagskveld involvert i en ulykke på fylkesvei 360 ved Støren. Det var to biler som kolliderte front mot front på gamleveien like ved Støren sentrum.

Det er uvisst om det er snakk om personskader, melder politiet. Men de antar at det ikke er det.

Politiet opplyser like før klokken 20.30 at det er mulig å passere på stedet, men at det er vanskelig kjøreforhold. Det er både glatt vei og tett snødrev i lufta, og på grunn av at bilene fortsatt står delvis i veibanen kan kun mindre kjøretøy passere.

Det skal være rekvirert bergingsbil for å fjerne de to bilene, som ikke lenger er kjørbare.