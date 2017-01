Voldsvideo spredt blant ungdommer i Malvik

Saken oppdateres.

Politiet etterforsker en voldshendelse som ble filmet i Malvik. Etterforskningen startet etter at en skole i kommunen varslet politiet mandag 9. januar, skriver Malvikbladet .

Filmen på fire minutter viser en tenåringsgutt bli angrepet av to jevnaldrende gutter utendørs.

- Slår mye og hardt

- Filmen viser tre ungdommer i samtale. Etter tre minutter slår den ene den andre tilsynelatende uprovosert i ansiktet. Han følger opp med flere slag og det utarter til et slagsmål mellom de to. Da engasjerer tredjemann seg og går til angrep på fornærmede. De slår mye og de slår hardt, sier politiførstebetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal lensmannskontor til Malvikbladet.

Mot slutten av videoen ber personene bak kamera guttene om å stanse. Ifølge politiet kom fornærmede fra hendelsen uten store skader.

Ønsker kontakt med kvinnelig vitne

Politiet har i løpet av uka som gikk identifisert og avhørt flere av de involverte, og så langt er to personer mistenkt i saken, skriver avisa.

Videoen av voldsutøvelsen ble fanget opp av skolen etter at den ble spredt fra mobiltelefon til mobiltelefon.

Etterforskningsleder Eivind Guldseth har uttalt til Malvikbladet at volden virker å være planlagt. Politiet mener bakgrunnen for hendelsen er en pågående konflikt i ungdomsmiljøet, og ønsker å komme i kontakt med det som beskrives som et sentralt kvinnelig vitne.