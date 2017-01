Blomsterbutikk konkurs

Saken oppdateres.

Det sier advokat Kai Stephansen til Malvikbladet . Han er bostyrer.

Det var tirsdag at Sør-Trøndelag tingrett åpnet tirsdag konkurs i blomster- og gavebutikken Blooms ved Malvik Senter. Konkursen var begjært av Skatt Midt-Norge.

- Vi avvikler butikken da det ikke lenger var grunnlag for videre drift, sier Torbjørn Stellander i Blooms til Malviknytt , som omtalte konkursen først.

Ifølge bostyrer Stephansen fantes det ikke grunnlag for videre drift av selskapet. Butikken ble begjært konkurs i november i fjor og har en utestående gjeld på 181 000 kroner, skriver Malvikbladet videre.

Advokaten oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de sitter på gavekort eller tilgodelapper fra butikken.

- Om det finnes krav der ute så vil jeg gjerne ha dem. Gavekort og tilgodelapper skal i prinsippet meldes til bostyrer ved konkurs, sier Stephansen videre til avisen.

Senterleder Tone Moum Drazkowski har følgende kommentar til Malvikbladet:

- Dette er ikke unikt for Malvik Senter. Trenden er slik over hele landet. Kjedeuavhengige blomsterbutikker sliter. Det handler om endring i handlemønster. Store, sterke kjeder har tatt over blomstersalget, sier hun.