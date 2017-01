Kjøreturen mellom Trondheim og Steinkjer kan koste 300 kroner

Saken oppdateres.

100 kilometer ny vei skal bygges på E6 mellom Trondheim og Steinkjer.

I framtida kan kjøreturen mellom Trondheim og Steinkjer komme til å koste rundt 300 kroner én vei, skriver Trønder-Avisa .

Dette kom fram på et møte mellom Nye Veier og fylkespolitikere denne uka. Den nøyaktige summen er fortsatt usikker.

LES OGSÅ: - E6 sør vil trolig bli prioritert høyere

Veiselskapet Nye Veier skal sende bompengesøknaden for strekningen Ranheim - Åsen før sommeren. Antallet bomstasjoner kan bli opptil åtte.

- Det er for tidlig å si hvor mange det blir mellom Mære og Åsen, men det skal være et helhetlig bompengeprosjekt fra Ranheim til Steinkjer. Vi ser for oss et tilsvarende opplegg på Mære-Åsen, som vi gjør mellom Åsen og Ranheim, sier Arild Nygård i Nye Veier til Trønder-Avisa.

LES OGSÅ: Nå kommer de nye fotoboksene på E6