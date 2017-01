Stor vekst i patentsøknader

Saken oppdateres.

Totalt kom det inn 70 søknader til patentstyret fra Sør-Trøndelag i 2016. Året før kom det inn 54 søknader. Trønderne søker om patent innen bygningsteknikk og det er flere patentsøknader innen boring etter olje- og gass.

- Mye er relatert til olje og gass, og det er typisk for patentsøknader fra hele Norge, sier seniorrådgiver Bjarne J. Kvam i Patentstyret.

Søknader fra forskningsmiljøet

Han vil ikke spekulere i grunnen til veksten på 30 prosent fra 2015 til 2016. Men han mener å se en viss sammenheng mellom patentsøknadene og forskningsmiljøet i Trondheim. Blant søkerne i 2016 finner vi Sintef TTO, Resman, Seabed Separation og Interwell Techonology. Mange av søknadene er ennå ikke offentlige fordi søkerne får 18 måneder til blant annet å vurdereom de skal søke om patent på oppfinnelsen også i utlandet. Informasjon om søkerne og søknadene blir etter dette publisert i Patentstyrets søkedatabase.

-Vi ser at det er en sterk økning i antall patentsøknader fra bedrifter i Sør-Trøndelag. Tallene viser at skapertrangen er stor i denne regionen. Det er bra, sier næringsminister Monica Mæland (H).

- Dette er positivt for regionen og er et tegn på at flere beskytter nyskapende teknologi, sier avdelingsdirektør Otto Scharff i Patentstyret.

Størst vekst i Agder og Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag er blant de fylkene som opplevde størst økning i antall patentsøknader i 2016. Totalt mottok Patentstyret 2062 patentsøknader i 2016. Det var en vekst på 14 prosent fra året før. Aust-Agder og Vest-Agder hadde også stor vekst. Også fra Rogaland kom det flere patentsøknader i 2016 enn i 2015, men der er antallet mye større. Hele 239 søknader kom fra Rogaland.

Patenter blir ofte brukt som indikator på nyskapende virksomhet, forskning og innovasjon, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Departementet slår fast at det krever ofte store investeringer å utvikle et nytt produkt. Et patent gir innehaveren enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i inntil 20 år.

- Viktig å beskytte ideene

- Norsk næringsliv konkurrerer i stadig større grad på kunnskap og kompetanse. Det er viktig at norske bedrifter beskytter ideene sine og teknologien de utvikler. Patenter verner om innovatørene og de gode ideene, sier Mæland.

Det er Patentstyret som behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge.

