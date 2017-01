Snart må du passe farten i disse tunnelene

Saken oppdateres.

De som har kjørt E6 mellom Trondheim og Stjørdal de siste par ukene, har kanskje lagt merke til nye fotobokser i tunnelene. Men foreløpig er de ikke i vanlig drift.

Vil sette opp skilt

Tidligere i januar skrev Adresseavisen om at Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen vil få automatisk trafikkontroll (ATK) med strekningsmåling av fart. Nå er boksene på plass, og test- og kontrollperioden er i gang.

- ATK-ene i de to tunnelene er nå under testing, sier Jørgen Bysveen, som er regional koordinator for ATK hos Statens vegvesen.

Fartsmålingen er imidlertid ikke satt i drift ennå. Bysveen opplyser at boksene skal settes i drift i februar. Skilt vil bli satt opp når systemet er i drift, opplyser Statens vegvesen.

Trolig ingen flere i år

I alt vil det nå være 16 fotobokser i Trøndelag, fem av dem med strekningsmåling og resten med punktmåling.

Det er imidlertid ikke sannsynlig at det blir flere med det første.

- Statens vegvesen er i dialog med politiet om flere strekninger hvor det kan bli ATK mellom Steinkjer og Orkanger. Det er mange faktorer som må vurderes, som fart, ulykkesbelastning med mer. Derfor blir det antagelig ikke satt opp noen nye ATK-er i år, sier Bysveen.

Oppgradering

Helltunnelen har i dag strekningsmåling, og systemet i de to andre tunnelene vil fungere på samme måte.

I løpet de siste årene har tunneler i Trøndelag blitt kraftig oppgradert for å møte EUs krav om sikkerhet. Strekningsmåling av farten er det siste tiltaket.

Med tiden skal det også bli doble tunnelløp på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.

Visste du forresten at FM-nettet nå er slukket i tunnelene på E6 mellom Trondheim og Værnes?