To personer til legevakt etter ulykke i Selbu

To biler involvert, påkjørsel bakfra. To personer blir med ambulansen til legevakt. Behov for inntauing av begge bilene.

Saken oppdateres.

Det melder politiet i en twittermelding klokken 18.45.

Der skriver de også at to personer fraktes til legevakt med ambulanse for nærmere kontroll etter sammenstøtet.

Ulykken skjedde på Fv. 705 i sentrum av Selbu. Fartsgrensen på stedet skal være 50- km/t, opplyser en person på stedet til Adresseavisen.

Ulykken skal ha skjedd like ved Kiwi-butikken i Selbu sentrum. Skadene på kjøretøy beskrives som store. Ifølge politiet er det behov for å tøye inn begge kjøretøyene. Blant annet skal airbagen i minst en av bilene ha blitt utløst i sammenstøtet, får Adresseavisen opplyst.

- En patrulje er på vei til stedet, fra Stjørdal. Meldingen vi har fått er at det skal være to biler involvert og at det skal være snakk om ganske stor hastighet, opplyste politiets operasjonsleder Rune Brandmo til Adresseavisen klokken 18.30.

- Vi har fått opplyst at folk som var involvert i ulykken skal være oppe og går, opplyser Brandmo.