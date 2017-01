Her kjørte aller flest for fort i fjor

Saken oppdateres.

Fotoboksen i Mannsfjelltunnelen på E39 peker seg fortsatt ut som den aller mest innbringende når det gjelder fartsbøter i Trøndelag.

Mange ligger litt over grensen

I Mannsfjelltunnelen var det 1192 fartsovertredelser i fjor, og staten har fått inn om lag 2,4 millioner kroner i forelegg fra bilister som kjørte for fort her i 2016.

- Er det spesielt høye hastigheter her?

- Det er bare to førerkortbeslag, så det er ikke noe som tyder på at det er særskilt høye hastigheter, men at bilførerne ligger litt over fartsgrensen, sier førstekonsulent Hilde Staveli Moan ved Trøndelag politidistrikt.

Hakk i hæl følger Omkjøringsveien i Trondheim. Her er det fotobokser både i nordgående og sørgående retning. I sørgående løp var det 1684 fartsovertredelser, og i underkant av 2,2 millioner kroner ble innbetalt i forelegg. I nordgående løp kom det inn litt over 2 millioner i forelegg. Her var det 1630 som kjørte for fort, ifølge fotoboksens registreringer.

- Også her ser det ut til at det ikke er høye hastigheter, men at bilførerne ligger litt over fartsgrensen, sier Moan, og understreker:

- Det viktige for oss er ikke pengene. Effekten på trafikksikkerheten er viktigst, og vi ser at på Omkjøringsveien er det færre ulykker, sier hun og viser til forskning som viser sammenheng mellom automatisk trafikkontroll (ATK) og reduserte ulykkestall .

Råkjøring i Hitratunnelen

Høyere fart er det imidlertid i Hitratunnelen, der det var flest bilførere som ble anmeldt i fjor.

På strekningen fra Sunde ble 39 bilførere anmeldt, og 25 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. I tunnelløpet fra Hitra ble 32 anmeldt, og 16 mistet førerkortet. I Hitratunnelen var det også aller flest kontroller – 96 til sammen.

- Dette tyder på at folk kjører veldig fort i denne tunnelen. Det er ankepunktet for mange at fotoboksen står i bunnen av tunnelen etter en nedoverbakke, og da får man litt ekstra fart. Men fartsgrensen gjelder jo uansett, og man er selv ansvarlig for å tilpasse farten, sier Moan, og lister opp de høyeste hastighetene som ble målt her i fjor:

I tunnelløpet fra Sunde kjørte en bilist i 146 kilometer i timen. I tunnelløpet fra Hitra kjørte en bilfører i 130 km/t.

- Man kan tenke seg hvor farlig det er om man mister kontroll på bilen i slike hastigheter i en tunnel, sier Moan.

I alt er det 14 fotobokser i Trøndelag. Tre av disse har strekningsmåling, mens de resterende er bokser med punktmåling. Snart får de selskap av to nye bokser, når det settes opp fotobokser i Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen på E6.

