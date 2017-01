Politiet vet ikke sikkert hva som skjedde

Saken oppdateres.

Politiet rykket natt til lørdag 02.30 ut til Ler etter melding om at en kvinne var skadet. De fant en kvinne i førtiårene med kuttskader i hodet utendørs.

Gjerningsmannen skal angivelig være en mann i trettiårene. Lørdag opplyste politiet til Adresseavisen at mannen er siktet for grov kroppskrenkelse mot både den fornærmede kvinnen og en annen mann i trettiårene, som angivelig skal være hennes kjæreste. De to sistnevnte er dessuten siktet for trusler og kroppskrenkelse mot den førstnevnte mannen.

Avhørt og løslatt

Politiet valgte natt til lørdag å ta med seg alle tre til arresten. Søndag er politiet fortsatt ikke sikre på hva som egentlig er skjedd.

- Partene bla avhørt lørdag. De er nå løslatt, opplyser Geir-Ole Momyr ved krimvakta.

Han vil ikke si så mye mer om saken.

Væpnet politiaksjon

NTB skrev lørdag at mannen i trettiårene som skal ha skadet de to ble pågrepet i en væpnet politiaksjon. Politiets operasjonsleder opplyser til nyhetsbyrået at det angivelige paret opplyste til politiet at de ble angrepet med kniv eller øks av en person de ikke visste helt hvem var.

– Mannen som ble stukket hadde bare overflødige skader, mens kvinnen hadde et kutt i hodet som blødde ganske kraftig. De ble kjørt med ambulanse til St. Olavs hospital, opplyste operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Det kan se ut som det har vært en privatfest som har utartet, men detaljene har jeg ikke ennå. Nå skal de som har snakket med de fornærmede få opprettet og skrevet ut saken, og så vil dette bli etterforsket videre.

Undersøkte boligen

Det var lørdag uvisst om det var flere tilstede da voldsepisoden skjedde. Boligen ble ransaket lørdag morgen, men politiet vil ikke svare på om det ble beslaglagt våpen.

- Det er blitt opplyst at det kan ha blitt brukt kniv eller øks i voldsepisoden, kan du si noe om dette?

- Jeg tror fortsatt ikke vi har kommet så mye nærmere på akkurat det, sier Geir-Ole Momyr ved krimvakta søndag ettermiddag.