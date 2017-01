Saken oppdateres.

Nå er fosningen i 20-årene dømt til fengsel i 60 dager for truslene som falt i en telefonsamtale med Fosna-Folkets redaktør, Alexander Killingberg, i september i fjor. Det var Fosna-Folket som omtalte dommen først.

Bakgrunnen for samtalen var en sak Fosna-Folket skrev, etter at mannen var dømt i Fosen tingrett for å ha hatt seksuell omgang med en jente på 14 år. Selv om mannen var anonymisert i saken, reagerte han på omtalen av overgrepssaken.

«Da må æ drep dæ»

Han tok først kontakt med journalisten som hadde skrevet saken, fordi han ville ha den fjernet fra Fosna-Folkets nettavis, eller endret. Mannen ble imidlertid henvist videre til Killingberg, som i telefonen gjorde det klart at saken ikke ville bli fjernet. Under den cirka 40 minutter lange samtalen, som Killingberg gjorde notater fra, truet mannen først med å slå ned journalisten, før han truet redaktøren med følgende uttalelser, ifølge dommen: «Da må æ drep dæ. Æ kjem te å slå. Æ kan godt bruk kniv, leik med blode ditt ... Strø litt blod til æ e ganske fornøyd».

Mannen erkjente under rettssaken delvis straffskyld for å ha kommet med truslene. Han forklarte at han kom med uttalelsene, fordi han ville at Killingberg skulle «skjønne alvoret» i det han omtalte som «nærmest et æresdrap», ifølge dommen.

Første anmeldelse

Fosen tingrett ser alvorlig på mannens forsøk på påvirke pressens «legitime dekning av domstolens dømmende virksomhet». Ut fra bevisførselen under rettssaken, er det ingenting som tyder på at det ikke ble tatt tilbørlig hensyn til tiltalte i den redaksjonelle omtalen, mener retten. Det ble både anonymisert og utelatt identifiserende detaljer, ifølge dommen.

Killingberg har vært redaktør i Fosna-Folket siden i mai 2014, men har aldri tidligere anmeldt noen for trusler.

- Både journalister og redaktører må forvente å få både kritikk og sterke reaksjoner, og vi må ha høy terskel for hva vi må tåle. Men i dette tilfellet mener jeg at det gikk langt over streken, sier Killingberg til Adresseavisen.

- Skjønner ikke reaksjonen

Da redaktøren vitnet i straffesaken, fortalte han at han oppfattet truslene som både morbide og detaljerte.

- Når noen i form av grove trusler prøve å hindre oss i å gjøre jobben vår, i dette tilfellet omtale av en dom, så mener jeg det er det er rett å anmelde, sier han videre.

Fosen tingrett mener at fosningens trusler var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, og at han var klar over dette. «Retten har vanskelig for å forstå tiltaltes voldsomme reaksjon på publiseringen av artikkelen», heter det videre dommen.