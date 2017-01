Kristoffer Clausen kommer til Støren

Saken oppdateres.

- Jeg gleder meg til å komme tilbake til Trøndelag, sier villmarksentusiasten, til Trønderbladet .

Kristoffer Clausen er kjent for sine foredrag, bøker og blogg, hvor han formidler historier og informasjon om mange ulike former for jakt.

Blant annet er han svært glad i å jakte i Trøndelag, og i fjor var han både på reinsjakt i Forollhogna og elgjakt på Singsås. Disse turene, sammen med blant andre de lokale jegerne Terje Tovmo og Odd Ivar Rønningsgrind, vil han fortelle og vise bilder fra på tirsdag, når han gjester Støren.

Publikumsrekord

Det begynner å bli noen år siden sist han var på Støren. Da kom det nesten 450 publikummere til kulturhuset. Denne gangen har han «bare» leid kroa på Støren, men han har en plan B, om det kommer like mange som sist.

–Jeg har ordnet så jeg har kulturhuset i bakhånd. Det er plass til bare 150 på kroa, så om det står 450 og venter utenfor, så flytter vi arrangementet til kulturhuset, forteller han.