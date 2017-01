Vann i ny undergang skapte trøbbel for busspassasjerer

Saken oppdateres.

- Det var umulig å komme seg til og fra bussholdeplassene fredag. Dette er 2. gang det skjer denne uken. Det samme var tilfellet på vei til jobb på tirsdag, bare litt mindre, sier en kilde til Adresseavisen som ønsker å være anonym.

Mye vann i undergangen førte til at folk måtte gå over E6 for å komme seg til bussholdeplassen.

Ny undergang

Undergangen til bussholdeplassen på E6 på Storler ble etablert for en og en halv uke siden. Den skal være i bruk til nye E6 som bygges ved siden av, står ferdig om to år.

Nåværende E6 Storler/Klett er en midlertidig vei i påvente av at nye E6 mellom Heimdalsmyra i Trondheim, til Jaktøya i Melhus kommune står ferdig i 2018. Prosjektet omfatter blant annet utbygging av firefeltsvei på en strekning på 7,9 kilometer, mens det blir bygget en 3,5 kilometer lang gang- og sykkelvei fra Klett til Heimdal via Heimdalsvegen.

- Slik kan det ikke være

- Sist fredag fikk vi beskjed om at det var vann i undergangen. Slik kan det ikke være. Vi fikk satt ned ei pumpe og det er nå en av våre underleverandører som ser etter denne. Vi må følge med og se om dette fungerer fremover. Vi må ha bedre oppfølging på dette enn det som har vært frem til nå, sier byggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Nedbør og snøsmelting

Mye nedbør og snøsmelting den siste uka er årsaken til oversvømmelsen i tunnelen.

- Vi hadde håpet at vannet skulle gå i grunnen. Det fungerte ikke og da må vi finne andre løsninger for å få vannet vekk, sier Soknes.

Jonathan Løvås tar bussen fra Storler til Øysand et par ganger i uka.

- Det var noe vann her før helga, men jeg har ikke opplevd problemer med å gå her. Det er i hvertfall tørt og fint her nå, sier Løvås.

