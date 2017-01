- Hadde steinen falt av lastebilen litt senere, kunne det gått riktig ille

Saken oppdateres.

Rett før jul i fjor kom Harald Fagervold kjørende fra Trondheim mot Klett.

- Jeg kom mot rundkjøringen da jeg møtte en overlesset lastebil. Steiner stakk over kanten på siden på lasteplanet. En av steinene falt av og traff bilen min foran på venstre side. Deretter havnet den under bilen, forteller Fagervold.

Kritiserer sikring av lasten

Han sier steinen var på størrelse med to fotballer. Fagervold har fått takstert skaden til omlag 15 000 kroner. Men det er ikke først og fremst skaden på bilen han er opptatt av, men at lastebilsjåførene ikke sikrer lasten sin ordentlig.

- Jeg vil røske opp i dette. Jeg kom fra det med livet i behold. Det er ikke sikkert hadde skjedd dersom steinen hadde falt av bare ett tiendels sekund senere og i verste fall truffet meg, eller kona som også satt i bilen, sier Fagervold.

- Fikk ikke tatt nummeret

Han er skuffet over det han mener er en avvisende holdning fra de ansvarlige.

- Jeg fikk ikke tatt nummeret på lastebilen da den kom i motsatt kjøreretning og selskapet til sjåføren har sendt min henvendelse videre til Statens vegvesen. Sistnevnte har jeg vært inne til samtale med, men de sier at de ikke kan erstatte noe så lenge jeg ikke har bevis. Uansett må sjåførene bli flinkere til å sikre last og i tillegg sørge for å rydde stein av draget etter at de har lastet eller losset, sier Fagervold.

- Må dokumentere

Hovedbyggeleder hos Statens vegvesen, Svein Soknes, bekrefter at han har snakket med Fagervold.

- Å ettergå slike hendelser og skader er veldig vanskelig. Enten må de ha bilde av at steinen faller fra lastebilen, eller så må sjåføren innrømme at han har mistet last. Vi kan risikere ubegrunnede krav dersom vi begynner å betale ut erstatninger uten at det er dokumentert, sier Soknes.

- Fokus på sikring

- Hvor stort fokus har dere på sikkerhet hos sjåførene?

- Vi er veldig opptatt av sikring av lasten på biler og måten de kjører på. Desverre erfarer vi at det noen ganger er for dårlig sikring og at last faller av. Vi har fokus på at det ikke lastes over evne og at man rengjør draget. Vi har også gitt sjåførene beskjed om at de ikke får svinge til venstre i krysset når de kjører inn på veien. Dette for å unngå farlige situasjoner og kø , sier Soknes.

Han forteller også at de har fått et par andre henvendelser fra området ved Klett der det nå bygges ny E6.

- Men jeg synes ikke det er mye av slike hendelser sier, Soknes.

Utarbeider nye retningslinjer

Norges lastebileierforbund (NLF) er i disse dager i ferd med å utarbeide et skriv som går på sikring og fordeling av last.

- Vi har egne eksperter på dette området og det finnes klare regler. Vi kjører et 35-timerskurs som alle sjåfører må ta hvert femte år. Uansett forekommer det uheldige hendelser og man kan aldri være helt sikker. Vi mener Statens vegvesen gjør en god jobb på oppfølging på dette området, sier Svein Inge Stølan som er kommunikasjonsrådgiver i NLF.