Salgsrekord for kjøpesenter

I 2016 omsatte kjøpesenteret varer for 267 millioner kroner. Det er to millioner mer enn i 2015 og dermed ny rekord for kjøpesenteret på Sveberg, skirver Malvikbladet .

- Det er bra med tanke på at fire butikker ble avviklet i 2016, sier senterleder Tone Moum Drazkowski til avisen.

Senterledelsen sier videre at de har ambisjoner om økt vekst i årene fremover.

– Vi satser på å øke både besøkstall og omsetningstall. Vi kommer til å bruke 2017 på å tilrettelegge og skaffe oss nye leietakere, sier Drazkowskihun til lokalavisen.