Trøndertaxi saksøker AtB

Trøndertaxi hevder AtB bryter kontrakten de har inngått med hverandre når busselskapet flytter skoleelever fra drosje til buss, forteller NRK Trøndelag .

Kontraktsbrudd

Drosjeselskapet saksøker AtB og mener de har tapt 10 millioner kroner på flyttingen av skoleelever i Trondheim og Orkdal.

- Kontrakten var basert på et anbud, hvor vi ga pris ut fra antall elever på de ulike skolene. Når volumet blir vesentlig forandret så er jo hele grunnlaget for kontrakten borte, sier administrerende direktør i Trøndertaxi, Hege Dahle til NRK.

Naturlige endringer

AtB mener endringer i skolekjøringen er helt naturlig og at kontrakten ikke er brutt. Ifølge direktør for rutetilbud og infrastruktur i AtB, Harald Storrønning, åpner kontrakten for at elever kan flyttes mellom drosje og buss.

Dette er en konflikt som har vart siden høsten 2015, ifølge NRK. Drosjeselskapet velger nå å gå til søksmål fordi de opplever at AtB ikke ønsker en dialog om problemstillingen.

