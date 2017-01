Mann siktet for dødsvold etter dødsfall i Melhus

Saken oppdateres.

Én person er pågrepet og siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet død på Ler i Melhus onsdag , skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding. Politiet har betegnet dødsfallet som mistenkelig.

- Mannen ble pågrepet sent i går kveld. Han er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

LES OGSÅ: - Livredd mann banket på ruta og snakket om knivstikking

LES OGSÅ: Politiet oppretter tipstelefon etter at mann ble funnet død

Sparsom med detaljer

- Hvilken relasjon har den siktede til den avdøde?

- Det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på foreløpig, sier Aunet.

Han vil heller ikke si noe om siktedes alder og hvorfor mannen ble arrestert, men opplyser at pågripelsen skjedde uten dramatikk.

Politiadvokaten bekrefter at de mener at den avdøde ble utsatt for en straffbar handling.

- Det var funn på stedet og på avdøde som gjør at vi mistenker at det har skjedd noe straffbart, forklarer han.

Forsvarer har møtt siktede

Advokat Arve Opdahl er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen, og har møtt ham på politihuset i Trondheim. Han opplyser at klienten ennå ikke er avhørt, men at han regner med at dette skjer i løpet av ettermiddagen. Hvordan klienten stiller seg til siktelsen, ønsker han foreløpig ikke å uttale seg om, så lenge mannen ikke er avhørt.

Parallellt med at politiet nå jobber med å finne ut mer om siktedes eventuelle rolle i saken, etterforsker de fortsatt saken bredt, opplyser Aunet.

- Selv om én person er pågrepet, så er det mye etterforskning som gjenstår, og det er flere spor vi går etter, sier han.

Er obdusert

Den avdøde ble obdusert torsdag formiddag, men i 15.00-tiden hadde politiet ennå ikke fått den foreløpige obduksjonsrapporten. Aunet ønsker derfor ikke å si noe om hvilke typer skader den avdøde eventuelt har, ei heller om det har blitt brukt eller om politiet har funnet våpen.

- Hva mener politiet er dødstidspunktet?

- Vi har ikke noe klart dødstidspunkt ennå. Dette er noe vi forsøker å avklare gjennom vitneobservasjoner, avhør, funn på stedet og gjennom obduksjonen, sier Aunet.

Undersøker sammenheng med kniv-angrep

Også natt til lørdag i forrige uke rykket politiet ut til samme område i Melhus i forbindelse med at en mann og en kvinne i 30- og 40-årene var funnet med kuttskader og sår . Politiet sa da at det kunne dreie seg om et kniv- og/eller økseangrep.

I tillegg til en annen mann ble de to innbrakt for avhør og satt i arresten. Mannen ble i helgen siktet for grov kroppskrenkelse mot de andre. De to andre ble siktet for kroppskrenkelse samt trusler mot den andre mannen. Alle tre ble løslatt i løpet av helgen .

- Det blir nå etterforsket om det er en sammenheng mellom det som skjedde forrige helg, og denne siste saken. Det etterforskes bredt for å avklare hva som skjedde forut for dødsfallet, sier Aunet.

Politiet fortsetter nå med avhør, tekniske undersøkelser og taktisk etterforskning. Det ble onsdag opprettet en tipstelefon, og det har kommet flere tips på denne, som de følger opp, går det frem av pressemeldingen.

LES OGSÅ: - Det er skremmende at slikt skjer i Melhus