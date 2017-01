Saken oppdateres.

To ras på Nordlandsbanen tidligere denne uken førte til innstilling av nattoget fra Trondheim til Bodø torsdag kveld. I natt ble jernbanestrekningen ryddet og inspisert og det åpnes for normal trafikk igjen.

- Dagtogene fra Trondheim og fra Bodø fredag morgen går som de skal. Beskjeden vi har fått fra Bane Nor er at togene skal kjøre forsiktig forbi rasstedene, men at det skal være trygt, sier Håkon Myhre, kommunikasjonsrådgiver i NSB.