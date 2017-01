Saken oppdateres.

Politiet melder like før åtte onsdag kveld, at det er gått et snø- og isras på Fylkesvei 700 ved Stamnan i Rennebu.

Vegtrafikksentralen ble varslet, og da Opdalingen var på stedet, en time etter at meldingen fra politiet kom, var snø og ismassene fjernet, slik at begge kjørefeltene igjen var åpen for normal trafikk.