Tog mellom Trondheim og Bodø innstilt

Saken oppdateres.

Et ras som har gått mellom Dunderland og Bolna stopper togtrafikken på Nordlandsbanen.

Uværet stopper buss for tog

Bane Nor er torsdag morgen fortsatt usikre på når jernbanestrekningen blir fremkommelig og trygg. NSB ville normalt sett satt inn buss for tog for å frakte passasjerene, men det har ikke vært så lett.

- Alle reisende får ved slike tilfeller tilbud om buss for tog. Nå er imidlertid været langs E6 over Saltfjellet så dårlig at kjøreforholdene er usikre, forklarer pressevakt i NSB, Håkon Myhre.

Avventer

Alle tog mellom Trondheim og Bodø er dermed innstilt inntil videre.

- Vi avventer nå nye beskjeder fra Bane Nor når det gjelder togstrekningen. Samtidig avventer vi meldinger fra politiet og vegvesenet når det gjelder E6. Passasjerer som skulle ha reist med oss får refundert sine billetter om de ikke får brukt dem. Jeg oppfordrer folk til å følge med på NSBs nettsider for oppdateringer, sier Myhre.