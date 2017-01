- Vi er utålmodige

Saken oppdateres.

- Vi har prøvd å få samferdselsdepartementet til å svare på når de mener Kvikkas bør være ned på Postens klagenivå, men vi får ikke departementet med på å sette en dato, sier Bjørn Wisted, fagsjef for næringspolitikk i Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

LES OGSÅ: Må ty til taxi for å levere lørdagsavisene

Det er snart tre måneder siden logistikkselskapet overtok ansvaret for å kjøre ut lørdagsaviser i distriktene. Av de 128 000 aviseksemplarene som tidligere ble levert av Posten, har Kvikkas fått ansvaret for rundt 78 000. Resten skal avishusenes egne budtjenester håndtere.

Gjentatte problemer med levering har ført til klager fra lesere og redaktører over hele landet, og flere aviser i Trøndelag har tatt konkrete grep for å sørge for at leserne får avisen også på lørdager.

Verdt 92 millioner

- Til å begynne med valgte departementet å forholde seg til Kvikkas sine tall. Senere har vi fått dem med på at det er vår metodikk som skal brukes, noe vi mener legger et bedre grunnlag for å kartlegge leveringskvalitet.

I slutten av januar var det kommet inn rundt 26 000 klager på Kvikkas angående lørdagsaviser, ifølge tall fra norske mediehus som Klassekampen viser til.

I samme avis skisserer Arbeiderpartiet flere løsninger på leveringsproblemet, deriblant ny utlysning av anbud eller at Posten tar over. Sistnevnte forslag har Per Olaf Lundteigen (Sp) kommet med i avisen tidligere .

Klassekampen skriver at flere aviser har kuttet ut lørdagsutgavene sine, noe som medfører 9000 færre aviser å levere for Kvikkas. Likevel får selskapet 7,6 millioner fra departementet i måneden for å utføre jobben.

- Nå er det snart tre måneder siden Kvikkas overtok, og man må kunne si at innkjøringsperioden er over. Da bør departementet kunne sette en dato. Det er litt rart at de ikke vil det når de er bestiller av en avtale verdt 92 millioner kroner per år, sier Wisted.

MBL opplyser at klagepromillen om Kvikkas hittil i 2017 har vært åtte til ti ganger høyere enn bransjens gjennomsnitt som er på under 2 promille. Ifølge Wisted er tallet 20-30 ganger høyere for enkelte aviser.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen forventer skjerpings med avisleveringen

MBL mener at klagepromillen Kvikkas opplever bør ned på Postens nivå, som er på 3.5 promille.

- Vi mener at noe burde ha skjedd for lengst. Dette er alvorlig for en god del aviser som lørdag etter lørdag opplever at abonnentene ikke får avisen, sier Wisted.

- Vi er også utålmodige

Samferdselsdepartementet har inngått en toårskontrakt med Kvikkas. De vil foreløpig ikke sette noen dato for når selskapet bør ha fått ned antall klager.

- Dette er jo de vanskeligste områdene i landet, men vi er helt enige i at det er naturlig å sammenligne med Postens nivå i samme område, sier avdelingsdirektør Heidi Kvalvåg i Samferdselsedepartementet.

- Dersom Kvikkas ikke leverer i henhold til våre forventninger over tid, må vi vurdere avtalen. Men per nå er det ikke noe som tilsier det.

Ifølge henne har Kvikkas, departementet og MBL ukentlige møter med fokus på å få på plass en felles statistikk over klagerapportering, og det er avisenes løsning for rapportering som er valgt.

- Vi er utålmodige, og det forstår vi at MBL og avisene også er, men det vi ønsker er at vi fortsetter den gode dialogen og får god statistikk på leveringskvalitet. Der er vi nesten i mål, sier Kvalvåg.

- Vil nærme oss Posten

Stig Kleive, daglig leder i Kvikkas, mener at hele bransjen har hatt innkjøringsproblemer, men hevder skylden primært har blitt lagt på Kvikkas.

- Det har vært en kjempeomlegging for alle parter. I fem dager har avisene én type distribusjon, og så skal man over på en annen ordning den sjette dagen. Det har tatt tid for alle parter å tilpasse seg den nye ordningen. Jeg sier ikke at vi har vært feilfrie, men sammen har bransjen jobbet hardt for å forbedre den totale logistikken, sier Kleive.

Selskapet har et eget utvalg som jobber for å sikre at dekningen er god.

- Jeg er ikke begeistret for ordet innkjøringsproblemer, men det er det vi har hatt. Nå blir dette mer og mer skrudd til, og vi prøver å nærme oss Postens nivå, sier Kleive.

I likhet med departementet gir han ikke en tidsfrist for når det eventuelt måtte skje.