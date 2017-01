Hjelpekorps vil ha nye medlemmer

Saken oppdateres.

- Målgruppen er i hovedsak folk i alderen 17 til 40 år, sier leder for hjelpekorpset, Gunnar Slåen til Trønderbladet .

Han understreker at det er behov for alle typer mennesker i et hjelpekorps, enten de er håndverkere, jurister eller dataingeniører, og at alderen i og for seg heller ikke er av så stor betydning.

- Vi har aktive medlemmer i dag som er fra 18 til over 70 år, forteller han.

Det eneste kravet er at de må være 17 år for å starte grunnopplæringen og 18 år for å delta på redningsoppdrag.