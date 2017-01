Nok en person er siktet etter dødsfallet på Ler

Saken oppdateres.

Det opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding fredag formiddag.

- Ytterligere en person er siktet forbindelse med at en mann i slutten av 30-årene ble funnet død på en adresse på Ler i Trøndelag onsdag denne uka. Denne personen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Han ble pågrepet i går kveld, men løslatt etter avhør, skriver politiadvokat Jørgen Aunet i pressemeldingen.

Avhørt av politi i annet distrikt

Overfor Adresseavisen opplyser Aunet at den siktede ble pågrepet av politi et annet sted i landet.

- Mannen er ikke lokal, han er fra en annen del av landet. Avhøret av ham ble derfor ikke gjennomført i Trøndelag, men av lokalt politiet et annet sted, sier politiadvokaten.

Han opplyser at avdøde og denne siste siktede var kjente, og at politiet mener at mannen var i Trøndelag forut for hendelsen på Ler.

Etter å ha foretatt ransaking og et foreløpig avhør, fant Aunet ikke noe grunnlag for å begjære ham varetektsfengslet.

- Blir siktelsen frafalt?

- Siktelsen er ikke frafalt, men mistanken mot ham er svekket, sier Aunet.

- Hvorfor ble denne mannen interessant i etterforskningen?

- Vi etterforsker flere spor, og han ble interessant i forbindelse med ett av disse sporene, svarer politiadvokaten.

- Påført vold

Politiet jobber med å finne ut mer om de to dødsvoldsiktedes eventuelle rolle i saken, men etterforsker samtidig saken bredt, går det videre frem av pressemeldingen.

Den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger og viser at avdøde ble påført vold, opplyser Aunet.

Det var onsdag klokken 12.58 politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En mann i 30-årene ble deretter erklært død på stedet. Onsdag ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse , og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig.

Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. Mannen som ble arrestert er siktet for grov kroppskade med døden til følge. Torsdag kveld ble det påbegynt et avhør av ham. Dette skulle egentlig startet opp igjen fredag, men ble utsatt etter ønske fra siktede. På grunn av dette er det ikke avklart om han blir fremstilt for fengsling eller ikke, ifølge pressemeldingen.

Får hjelp fra Kripos

Etterforskningen pågår med fullt trykk, og det planlegges ytterligere avhør i saken. Politiet i Trøndelag har i tillegg fått bistand fra Kripos, og vurderer fortløpende behov for ressurser som settes inn i etterforskningen.

Politiet opplyser at de har mottatt og følger opp flere tips fra publikum. Dersom noen befant seg i området rundt Fremovegen 122 i tidsrommet mandag 23. januar klokken 22.30 til onsdag 25. januar klokken 13.00, ønsker politiet å komme i kontakt med vedkommende.

Ta kontakt med politiet på 73 48 94 00.