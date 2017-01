Siktede og offeret i Melhus kjente hverandre

Saken oppdateres.

Siktede ble avhørt torsdag kveld, og avhørene vil fortsette fredag morgen.

Det er siktedes advokat, Arve Opdahl, som opplyser til NRK at hans klient kjente den avdøde. Mannen, som er i 20-årene, skal ha tatt stilling til skyldspørsmålet, men Opdahl vil ikke si mer enn det.

– Han har overfor meg gitt uttrykk for hva han mener om det, men så lenge han ikke er avhørt, så kan jeg ikke kommentere det, sier Opdahl

Det er fortsatt ikke kjent hva dødsårsaken er. Avdøde, som er i slutten av 30-årene, ble obdusert torsdag.

Politiet vil fredag ta stilling til om den siktede skal varetektsfengsles.

Trøndelag politidistrikt fikk onsdag klokken 12.58 melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus. Mannen ble kort tid etter erklært død på stedet. Både vitner og tekniske funn knytter siktede til åstedet. Siktelsen tyder på at det har vært en voldsom konfrontasjon som førte til at den ene mannen døde.

Avdøde var en kjenning av politiet fra tidligere forhold.