26-åring er siktet for drap etter dødsfallet på Ler

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som informerer om den nye siktelsen i en pressemelding lørdag morgen.

- Siktelsen er utvidet til å omhandle straffelovens § 275, drap. Dette skyldes funn i etterforskningen, skriver politiadvokat Jørgen Aunet i pressemeldingen.

Det var onsdag klokken 12.58 politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus . En mann i 30-årene ble deretter erklært død på stedet. Onsdag ettermiddag innkalte lensmannen i Melhus til pressekonferanse , og opplyste at de karakteriserte dødsfallet som mistenkelig.

Nekter skyld

Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. Mannen (26) som ble arrestert, ble siktet for grov kroppsskade med døden til følge - en siktelse som nå altså er skjerpet. 26-åringen er fra Trøndelag, og var en venn av avdøde. Torsdag og fredag ble det gjort avhør av mannen. Han erkjenner ikke straffskyld , opplyste forsvarer Arve Opdahl til Adresseavisen fredag ettermiddag.

- Han nekter straffskyld, og synes det er en ekstra belastning å være pågrepet etter å ha mistet en god venn, sa forsvareren.

I og med at 26-åringen var en venn av avdøde, så har han vært på besøk hos ham flere ganger - også før mannen i 30-årene døde, opplyste Opdahl. Men hvorvidt klienten hans var der på tidsrommet for dødsfallet kunne ikke avdokaten svare på i går, så lenge han ikke har kunnskap om dødstidspunktet.

Vil be om lukkede dører

Klokken 11.00 lørdag vil 26-åringen fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Det vil bli begjært lukkede dører, opplyser Aunet videre i pressemeldingen.

Politiadvokaten opplyste allerede fredag formiddag at politiet vurderte å utvide siktelsen til drap.

- På grunn av den foreløpige obduksjonsrapporten og andre funn, sa Aunet.

Rapporten viser at avdøde mannen i 30-årene ble påført vold.

- Av hensyn til etterforskningen er det vanskelig å gi mer detaljer, så jeg kan ikke gå inn på hva volden består i, sa politiadvokaten.

Politiet har ikke fått klarlagt tidspunktet for når mannen i 30-årene døde, ifølge Aunet. Etterforskerne er derfor interessert i folks observasjoner knyttet til avdødes bolig i tidsrommet mellom 23. januar klokken 22.30 til onsdag 25. januar klokken 13.00.

En annen siktet ble løslatt

Torsdag kveld slo politiet til og pågrep nok en mann i saken. Trøndelag politidistrikt opplyste i en pressemelding fredag formiddag at denne mannen er siktet for for grov kroppsskade med døden til følge. Overfor Adresseavisen opplyste Aunet at denne andre siktede i saken ble pågrepet av politi et annet sted i landet.

- Mannen er ikke lokal, han er fra en annen del av landet. Avhøret av ham ble derfor ikke gjennomført i Trøndelag, men av lokalt politiet et annet sted, sa politiadvokaten.